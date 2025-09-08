İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı

16 yaşında olduğu belirtilen şüpheli, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine tüfekle ateş açtı.

Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Saldırgan yaralı olarak gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da olay yerine giderek bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Yeldan, "Saldırgan elde. 2 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun" dedi.

Yaralı polisler, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Yaralı polislerin tedavisinin sürdüğü, yaralı vatandaşın ise Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Yaralı olarak gözaltına alınan saldırganın da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından şu bilgilendirmede bulundu:

"Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi 16 yaşındaki E.B. yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirterek şunları aktardı:

"İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi"

İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırının gerçekleştirildiği polis merkezine geldi, inceleme yaptı.

Gazetecilere olaya ilişkin açıklama yapan Elban, Balçova Salih İşgören Balçova Polis Merkezine 16 yaşındaki lise 3 öğrencisinin pompalı tüfekle saldırı düzenlediğini, nöbet kulübesindeki polis memurunun açılan ilk ateşte şehit olduğunu söyledi.

Polis merkezinin bulunduğu binadaki lojmanda yaşayan bir polis başmüfettişinin de çıkan çatışmada şehit olduğunu ifade eden Elban, "Bir polis memuru arkadaşımız, bir polis başmüfettişi arkadaşımız çıkan çatışmada şehit oldular. 2 polis memurumuz hastanede tedavi altına alındı. Burası yoğun bir sokak. Bu çıkan çatışmada bir vatandaşımız da elinden hafif yaralanıyor. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Bu sokakta oturan bir kişi ve şu ana kadar da herhangi bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı da yok" dedi.

Gazetecilerin "Saldırgan karakola gelip şikayetçi olmuş, aile içi şiddet konusu nedeniyle, böyle bir bilgi var mı?" sorusu üzerine Elban, "Yok. Herhangi bir karakola şikayet, herhangi bir UYAP kaydı, herhangi bir suç kaydı, daha önce bir gözaltına alınma veya daha önce bir ifade yok" yanıtını verdi.

Elban, saldırganın olayda, babasının 10 yıl önce aldığı tüfeği kullandığını belirtti.