AA 08.09.2025 09:41

Kapadokya'da balon turlarına "sağanak" molası

Kapadokya'daki en gözde aktivitelerden sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Kapadokya'da balon turlarına "sağanak" molası

Bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin turistler tarafından kuş bakışı izlenmesine imkan sağlayan sıcak hava balon turu, il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yapılamadı.

Nevşehir ve çevresinde sabah erken saatlerde başlayan sağanağın, bugün ve yarın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Yılda ortalama 220 gün uçuş yapılabilen bölgede rüzgar, sis ve yağışın etkili olduğu olumsuz hava koşulları balon uçuşlarının gerçekleştirilmesini engelliyor.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğünün günlük değerlendirmelerinin ardından verilen izinle düzenlenebiliyor.

Nevşehir Kapadokya Sağanak Yağış
