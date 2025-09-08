Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 08.09.2025 07:30

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşüyor

Türkiye genelinde yağışlarla birlikte azalacak olan hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşüyor

Yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor.

Kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölge geneli ile Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara, Aksaray, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde saat 16.00'ya, Aksaray çevresinde de saat 09.00'a kadar kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşüyor

Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Niğde ve Kayseri'nin güney kesimleri ile Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9 Eylül Salı günü yağışlar İç Anadolu ve Karadeniz’de devam edecek.

Çarşamba ve Perşembe günleri, yağışların yalnızca Karadeniz’in doğusunda etkili olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde parçalı bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Hafta sonu

Hafta sonu ülke genelinde yağışlar sona erecek. 

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Yağış
