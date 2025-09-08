Parçalı Bulutlu 16.3ºC Ankara
AA 08.09.2025 01:53

Provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan 14 kişi hakkında işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisinin tespit edildiğini ve haklarında işlem başlatıldığını duyurdu.

Provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan 14 kişi hakkında işlem başlatıldı
[Fotoğraf: Arşiv]

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası, bazı sosyal medya hesapları üzerinden 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'suç işlemeye tahrik' suçları kapsamında provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiş ve haklarında işlem başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, EGM'nin, provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesapları tespit çalışmasının devam ettiği aktarıldı.

