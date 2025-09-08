Parçalı Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 08.09.2025 18:40

Emine Erdoğan: Bilgiyle güçlenen her insan, yalnızca kendi hayatını değil toplumumuzu da dönüştürür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bilgiyle güçlenen her insanın, yalnızca kendi hayatını değil, toplumu da dönüştürdüğünü vurgulayarak, "Bu bakışla çıktığımız yolculukta 'Haydi Kızlar Okula', 'Ana Kız Okuldayız' 'Okuryazarlık Seferberliği' ve 'Nerede Kalmıştık' projeleriyle ne mutlu ki milyonlarca yüreğe umut taşındı" dedi.

Emine Erdoğan: Bilgiyle güçlenen her insan, yalnızca kendi hayatını değil toplumumuzu da dönüştürür

Emine Erdoğan, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kalemle kağıdın buluştuğu her yerde yeni bir başlangıç, yeni bir inanç filizlendiğini belirtti. Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bilgiyle güçlenen her insan yalnızca kendi hayatını değil toplumumuzu da dönüştürür. Bu bakışla çıktığımız yolculukta 'Haydi Kızlar Okula', 'Ana Kız Okuldayız' 'Okuryazarlık Seferberliği' ve 'Nerede Kalmıştık' projeleriyle ne mutlu ki milyonlarca yüreğe umut taşındı. Bilhassa yürüttüğümüz kampanyalarla okula kavuşan kızlarımız, bugün hem ailelerinin hem milletimizin iftihar vesilesidir. 1 milyon 867 bin 859 insanımızın okuryazar olması ise ortak sevincimizdir. Her birini yürekten kutluyorum. Dünya Okuma Yazma Günü vesilesiyle öğrenmenin, paylaşmanın ve geleceği kurmanın en kuvvetli anahtarına herkesin ulaşmasını diliyorum."

ETİKETLER
Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim
Sıradaki Haber
Provokatif içerikli paylaşım yapan 10 kişi gözaltında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:02
Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmenler, İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini duyurdu
19:00
AK Parti heyeti Refah Sınır Kapısı'ndan dünyaya seslendi: Gazze halkı yalnız değildir
19:06
Polis merkezi saldırısıyla bağlantısı tespit edilen 1 kişi daha İstanbul'da yakalandı
18:41
İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
17:49
İspanya, Tel Aviv Büyükelçisi'ni istişare için merkeze çağırdı
17:31
Konya için kuvvetli yağış uyarısı
Gazze'de çadırların gölgesinde zorunlu yaşam
Gazze'de çadırların gölgesinde zorunlu yaşam
FOTO FOKUS
Avustralya'da binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle sokağa çıktı
Avustralya'da binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle sokağa çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ