Emine Erdoğan: Bilgiyle güçlenen her insan, yalnızca kendi hayatını değil toplumumuzu da dönüştürür

Emine Erdoğan, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kalemle kağıdın buluştuğu her yerde yeni bir başlangıç, yeni bir inanç filizlendiğini belirtti. Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bilgiyle güçlenen her insan yalnızca kendi hayatını değil toplumumuzu da dönüştürür. Bu bakışla çıktığımız yolculukta 'Haydi Kızlar Okula', 'Ana Kız Okuldayız' 'Okuryazarlık Seferberliği' ve 'Nerede Kalmıştık' projeleriyle ne mutlu ki milyonlarca yüreğe umut taşındı. Bilhassa yürüttüğümüz kampanyalarla okula kavuşan kızlarımız, bugün hem ailelerinin hem milletimizin iftihar vesilesidir. 1 milyon 867 bin 859 insanımızın okuryazar olması ise ortak sevincimizdir. Her birini yürekten kutluyorum. Dünya Okuma Yazma Günü vesilesiyle öğrenmenin, paylaşmanın ve geleceği kurmanın en kuvvetli anahtarına herkesin ulaşmasını diliyorum."