Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Bu sene 50 yaşını kutlayan Türk Savunma Sanayii’nin lider kuruluşlarından ASELSAN'ın Gölbaşı Yerleşkesini ziyaret ettik. Orada savunma sanayimiz adına 3 iftihar verici adımı aynı anda attık. 460 milyon dolar değerinde toplam 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe sistemlerini kahraman ordumuzun envanterine kazandırdık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapıyor. https://t.co/1PUL33MbsB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 8, 2025

ASELSAN’a ait 280 milyon dolar değerinde 14 kritik tesisin resmi açılışını gerçekleştirdik. 900 futbol sahasından daha büyük bir alanda bir buçuk milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiğimiz Oğul Bey Teknoloji Üssü’nün temelini attık.

Bu stratejik projemiz tamamlandığında İnşallah bölgenin en ileri savunma teknolojileri merkezlerinden biri olacak. Sistemler sistemi olan Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir ligin oyuncusu haline geliyoruz.

ASELSAN'daki savunma sanayi şölenimizin ülkemize karşı husumet besleyenlerde endişeye sebep olması elbette anlaşılır bir durumdur.

"Çelik Kubbe’de 86 milyona hizmet edecektir"

Ama burada asıl tuhaf olan ülkemiz içindeki kimi çevrelerin hazımsızlığıdır. Çelik Kubbe vatandaşı değil yandaşı koruyacak diyecek kadar gözünü nefret bürümüş bir güruhun varlığı üzülerek söylüyorum ülkemizin güvenliği noktasında kaygı duyulması gereken bir ruh halidir.

Milletimizi bölen, ayrıştıran, siyasi tercihlerinden dolayı halkın çoğunluğunu aşağılayan, sorunlu bir yaklaşımdır. Çünkü tabancasından tüfeğine, insansız hava aracından füzesine, tankından gemisine, uçağından radarına, kadar her bir savunma ürününün amacı Türkiye'yi ve 86 milyonun her bir ferdini en üst düzeyde korumaktır.

Nasıl hükümetimizin açtığı yollardan, havalimanlarından, hastanelerden, okullardan, yurtlardan ve daha nice eserden vatandaşlarımızın tamamı faydalanıyorsa, Çelik Kubbe’de 86 milyona hizmet edecektir.

"Allah aşkına şu ciddiyetsizliğe bakar mısınız"

Ana muhalefet partisi genel başkanının Sinop'ta savunma sanayii ile ilgili aynı yaklaşımı sergilemesi bir başka basiretsizlik örneğidir. Neymiş balıklar ve turistler füze denemelerinden rahatsız oluyormuş. Allah aşkına şu ciddiyetsizliğe bakar mısınız.

Doğru desen doğru değil, komik desen komik değil. Aslında biraz araştırsa söylediklerinin absürtlüğünü kendisi de görecek. Fakat beyefendi yalnızca komutla hareket ettiği için bu basit gerçeği bile araştırma gereği duymuyor. Burada kısa bir parantez açarak bu zatın nasıl bir cehalet girdabında debelendiğini göstermek istiyorum.

Şimdi bakınız değerli arkadaşlar su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da birinci dünyada 17'yiz. Su Ürünleri ihracatımız 2002-2024 döneminde miktar olarak 10 katına değer olarak 20 katına çıktı. 2002 yılında 27 bin ton olan ihracatımız 2024 yılında 313 bin tona parasal değer bakımından 96 milyon dolardan 2 milyar dolara yükseldi.

"Ülkemizde üretilen Türk Somonun'un üçte biri Sinop'ta yetiştiriliyor"

Sinop'ta da benzer bir başarı hikayesi söz konusu. Bu şehrimizde 4 yılda avcılık ve yetiştiricilik amaçlı üretim 15 bin tondan 35 bin tona, tutar olarak ise 117 milyon dolara ulaştı.

Şurası fevkalade dikkat çekicidir. Sinop'tan Rusya, Peru, Japonya, Almanya başta olmak üzere dünyanın 25 farklı ülkesine ihracat yapılıyor. Ülkemizde üretilen Türk Somonun'un üçte biri Sinop'ta yetiştiriliyor.

Yani ortada bu şahsın iddia ettiği gibi problemli bir tablo yok.

"Akkuyu Nükleer Santralinin devreye girmesiyle tabiri caizse şeytanın bacağını kıracağız"

Nükleer santral konusuna gelince çevreci maskeli marjinal grupların buna niçin karşı çıktığını defalarca izah ettik. Nükleer enerji dünyada 70 yıldır kullanılan bir kaynaktır. Türkiye'nin de içinde bulunduğu 15 ülkede 62 reaktör inşa ediliyor.

Enerjisi de dışa bağımlılığı azaltmak, 2053 yılı net 0 emisyon hedeflerine ulaşmak ve artan enerji talebimizi karşılamak istiyorsak nükleer enerjiyi üretim portföyümüze mutlaka dahil etmek zorundayız.

Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip Akkuyu Nükleer Santralinin devreye girmesiyle tabiri caizse şeytanın bacağını kıracağız.

Nükleer santrale karşı çıkmak cehalet ürünü değilse ancak art niyetle açıklanabilir. Böyle sığ bir zihniyetin ülkeye ve Sinoplu kardeşlerimize faydası olmaz.

"Gazzeli mazlumların yanındayız"

Netanyahu hükümetinin iyice zıvanadan çıktığı bu sıkıntılı günlerinde tüm imkanlarımızla Gazzeli mazlumların yanındayız.

Deprem bölgemiz için kullandığımız kaynak 75 milyar doları geçiyor, hedefimiz 453 bin bağımsız bölümü yıl başına kadar tamamlayarak teslim etmek.

Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Mahkeme kararlarını eleştirmek ayrı şeydir, tanımamak ayrı şeydir.

Sokaklarımızın karıştırılmasına, İstanbullu kardeşlerim başta olmak üzere milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz.

“Sokaklarımızın karıştırılmasına asla müsaade etmeyiz”



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında kızışan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine eyvallah demeyiz. pic.twitter.com/CcA0HlT501 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 8, 2025

Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında kızışan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine 'eyvallah' demeyeceğiz.

Anayasa ve yasalarımız çerçevesinde adli ve idari süreçlerin sorunsuz işletilmesi için sorumluluklarımızı harfiyen yerine getireceğiz.

Türkiye'yi kalıcı biçimde yüksek gelirli ülkeler ligine taşımayı istiyoruz. Enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız.

(OVP) Sadece rakamlardan ibaret değil. Ekonomide güveni pekiştiren, öngörülebilirliği artıran, halkın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi amaçlayan vizyondur.

"Yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz"

2 önemli müjdeyi burada paylaşmak istiyorum. Aile ve gençlik fonumuz vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz.

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin liraya diğer durumlarda 200 bin liraya çıkartıyoruz.

Ayrıca 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz.

Çiftlerin başvurudan önceki 6 aylık ortalama gelir Asgari ücretin 2,3 katı olması şartı iki buçuk katına çıkartıldı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.

(Suça sürüklenen çocuklar) Sadece huzurumuzu, güvenliğimizi değil geleceğimizi de ilgilendiren bu sorunu, el ele vererek hep beraber çözmek zorundayız.

Bugünkü menfur saldırı dahil, hepimizin yüreğini yakan suçların faillerinin bu yaş grubundan olması haklı bir infiale yol açıyor.

Organize suç şebekeleri, eli kanlı terör örgütleri ve sokak çeteleri bu yaş grubundaki çocukları özellikle hedef alıyor.

Ülkemiz ve dünya çocukları için anlamlı bir adım attık. İmzaladığımız Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'yle küresel farkındalık oluşturmak istiyoruz.

Ayrıntılar geliyor...