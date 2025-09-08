Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 08.09.2025 19:51

Evlenecek çiftlere destekler artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 yılı Ocak itibarıyla çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin liraya çıkartıyoruz" dedi.

Evlenecek çiftlere destekler artırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında yaptığı açıklamada evlenecek çiftlere müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile ve gençlik fonumuz vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"2026 yılı Ocak ayı itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin liraya diğer durumlarda 200 bin liraya çıkartıyoruz. Ayrıca 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz. Çiftlerin başvurudan önceki 6 aylık ortalama geliri asgari ücretin 2,3 katı olması şartı 2,5 katına çıkartıldı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Destek Ödemesi Devlet Desteği Evlilik Recep Tayyip Erdoğan
