Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 13:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi’ni ziyaret etti
[Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı ]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi’ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü. Erdoğan'ın ziyareti, 1 saat 10 dakika sürdü.
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Etiketler: BBP Recep Tayyip Erdoğan
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