Marmara Denizi'ndeki kirlilik ve müsilaj sorununun çözümü için Meclis devreye girdi. Yasal düzenlemede sona gelindi. Teklifle, Marmara Havzası'ndaki illerde İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi kurma zorunluluğu getirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AK Parti'nin meclis grubunun üzerinde çalıştığı yasa teklifi, Müsilaj Araştırma Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda hazırlandı.

Hedef, Sanayi atıklarının denize ulaşmasını önlemek olacak. Bunun içinde İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri kurulacak. Öncelikle tesis kurma yetkisi belediyelere verilecek.

Belediyeler tesis kurmazsa bakanlık devreye girecek

İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde bulunan iller ve komşu kentlerde belediyelerden İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri kurması istenecek. Ancak Belediyelerin, belirlenen süreler içinde tesisleri kuramayacağını bildirmesi halinde, bu görevi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üstlenecek.

Hazırlıkları tamamlanan müsilaj yasa teklifinin Ramazan Bayramı'nın ardından Meclis'e sunulması bekleniyor.