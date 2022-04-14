TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kurulum sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle organizasyonlar düzenlediklerini söyledi.

Düzenlenen organizasyonun amacının gençlerde satranç sporuna karşı farkındalık uyandırmak olduğunu belirten Kumbuzoğlu, bu amaçla TBMM'de 7-8 ve 9-12 olmak üzere, iki farklı yaş kategorisinde 48'er sporcunun katılımıyla turnuvalar düzenlendiğini anımsattı.

Kumbuzoğlu, turnuvalarda başarı elde eden sporcular için ilerleyen günlerde final etabının başlayacağını ifade etti.

Satrancın gençler için çok önemli bir spor olduğunu vurgulayan Kumbuzoğlu, "Bu organizasyonu Meclis'e taşımak bizim için büyük onur ve şeref kaynağı oldu. Bu tür etkinlikleri Meclis'in her tarafına yaymak amacındayız. Şu an bahçe satranç takımının kurulduğu alanı günde 5 bin kişi kullanıyor. Bu organizasyonları kulislerde ve milletvekillerinin yoğun kullandığı alanlarda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.