Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 20:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de ikili temaslarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'deki temasları kapsamında Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ve Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de ikili temaslarına başladı.
Erdoğan, Staitenberger Otel'de Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme 25 dakika sürdü.
Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'deki ikili temasları kapsamında Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü.
Etiketler: Macaristan Recep Tayyip Erdoğan
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