Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 957 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı.

53 kişi yaşamını yitirmesiyle vefat sayısı 48 bin 721 oldu.

Hasta sayısı ise 454 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.

Test sayısı 57 milyon 4 bin 499'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 330 bin 447 oldu.

Nüfusun yüzde 25'i ilk dozu oldu

Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz Covid-19 aşısı uygulandı. Saat 19.45 itibarıyla birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyon 16 bin 614 oldu.

Türkiye'de uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 33 milyon 712 bin 157 oldu. Son 1 haftada uygulanan doz sayısı 3 milyon 17 bin 541 arttı.