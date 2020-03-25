Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına video konferans ile katıldı.

Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bilgi aldı.

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim Kurulu'nun da önerisiyle evde eğitim süresini 30 Nisan'a kadar uzattık." dedi.

Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından 26 hastanın iyileştiğini açıklayan Sağlık Bakanı Koca, "Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu. Bir hastamız 60 yaşında bugün taburcu oldu." dedi.