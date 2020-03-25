Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

- Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı.

- Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek her birimize bağlıdır. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var, yakalanmamak.

- Bu mücadelede devletimiz hiçbir devletle kıyaslanmayacak kadar güçlüdür.

- Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Dikkatli olmalısınız.

- Tedbirlerimizi sıkı sıkıya uygularsak dışarı özlemimiz uzun sürmez.

- Okula verilen ara uzatılacak. Eğitim okul içinde yapılmıyor, bu tatil değil, eğitim devam ediyor.

- Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu. Bir hastamız 60 yaşında bugün taburcu oldu.

- Toplam hasta, test, kaybedilen vaka, yoğun bakımdaki hasta sayıları, iyileşen hasta sayısı dijital ortamda her gün güncellenerek paylaşılacak. (Sağlık Bakanlığı Türkiye Geneli Koronavirüs Tablosu'na göre vaka sayısı 1872, yoğun bakım hasta sayısı 136, entübe hasta sayısı 102, iyileşen kişi 26.)

- Sigaranın tahribatının ortaya çıkması bu hastalıkta (koronavirüs) an meselesi olabilir.

- Özellikle kontrollü yaşam nasıl olabilir, minimal temas nasıl sağlanabilir, bu anlamda da bir çalışma yapılıyor olacak.

- 83 milyonun hepsinin test yaptırması gerekmiyor, böyle bir uygulama yok. herkes kendini virüs taşıyıcısı gibi görmeli ve öyle hareket etmeli.

- Hiçbir test ücretli yapılsın istemiyoruz. Süreci istismar etmek isteyen laboratuvar olursa bize bildirin, gereği yapılır.

- Biz ne kadar kurallara ve temasa dikkat eder, kendimizi izole etmeye zorlarsak bu süreç o kadar kısa sürer.

- Maske üretimimiz yeterli, istismarcıların depolardaki mallarına el konuldu.