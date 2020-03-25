Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de 20 bin sertifikasız maske ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de polis ekipleri sahte maske ürettiği belirlenen 5 atölyeye baskın düzenledi. 20 bin sertifikasız maske ele geçirildi.
İEmniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Seyhan Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde sertifikasız maske üretildiği bilgisine ulaştı.
Yapılan operasyonda atölyede 14 bin sertifikasız maske ele geçirildi. İş yeri sahibi H.U hakkında yasal işlem başlatıldı.
Ekiplerin 4 iş yerine daha yaptığı baskınlarda 6 bin 350 maske daha ele geçirildi.
Operasyonlarda ele geçirilen 20 bin 350 sertifikasız maske İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: operasyon maske koronavirüs izmir covid-19Son Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 17:54
Son Haberler
- 18:08
- 18:07
- 18:03
- 18:00
- 17:58
Sıradaki Haber
Meclis'te kumanya dönemi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz