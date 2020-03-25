Uzaktan eğitimde ilk ders pazartesi günü başladı. Milyonlarca öğrenci koronavirüs tedbirleri kapsamında derslerini evlerinde işliyor.

TRT EBA TV'nin 3 kanalı üzerinden kesintisiz yayın yapılırken, TRT İzle 'den de yayınlar internet ortamında devam ediyor.

Bu kapsamda ilk hafta 4,3 milyon kişi TRT İzle'yi ziyaret etti. Site toplam 53 milyon sayfa görüntülenmesine ulaştı. Toplam izlenme süresi ise 2,5 milyon saati geçti.

800 bin kişi ise TRT İzle'nin mobil uygulamasını kullandı. Mobil uygulamada 23 milyon sayfa görüntülenmesi ve 3, 5 milyon saat izleme rakamına ulaşıldı.

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