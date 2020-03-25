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4,3 milyon öğrenci derslerini TRT İzle'den takip etti
[Fotoğraf: AA]
Uzaktan eğitim için hazırlanan TRT EBA TV, TRT İzle uygulamasından da takip edilebiliyor. İlk hafta 4,3 milyon kişi web sitesini ziyaret etti, 800 bin kişi ise uygulamayı kullandı.
Uzaktan eğitimde ilk ders pazartesi günü başladı. Milyonlarca öğrenci koronavirüs tedbirleri kapsamında derslerini evlerinde işliyor.
TRT EBA TV'nin 3 kanalı üzerinden kesintisiz yayın yapılırken, TRT İzle'den de yayınlar internet ortamında devam ediyor.
Bu kapsamda ilk hafta 4,3 milyon kişi TRT İzle'yi ziyaret etti. Site toplam 53 milyon sayfa görüntülenmesine ulaştı. Toplam izlenme süresi ise 2,5 milyon saati geçti.
800 bin kişi ise TRT İzle'nin mobil uygulamasını kullandı. Mobil uygulamada 23 milyon sayfa görüntülenmesi ve 3, 5 milyon saat izleme rakamına ulaşıldı.
TRT-EBA TV'nin frekans bilgileri
Etiketler: uzaktan eğitim TRT izle trt eba tvSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 17:39
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