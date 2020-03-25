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İstanbul polisinden toplu taşımada koronavirüs denetimi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.
Ekipler, İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aldığı önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarındaki yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıp almadığını kontrol etti.
Birer koltuk boş kalacak uyarısı
Trafik ekipleri, araç sürücülerine İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin genelgesi hakkında bilgi vererek, "Kapasitenizin yarısı kadar yolcu almanız gerekir. Birer koltuk boş kalacak şekilde oturmaları lazım. Aksi takdirde Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi (Emre aykırı davranmak) gereğince 392 lira para cezası uygulanacaktır" şeklinde uyarıda bulundular.
Öte yandan toplu taşıma araçlarında bulunan yolcular da konu hakkında bilgilendirildi.
Etiketler: Toplu taşıma koronavirüs denedimSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 15:59
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