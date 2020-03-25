Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde duyurduğu 32 bin sağlık personeli istihdamının ayrıntılarını açıkladı.

Koca, yazılı açıklamasında, koronavirüsle mücadele edilen bugünlerde sağlık ordusunu güçlendirdiklerini belirtti.

Koca, açıklamasında, Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sağlık personeli alımı yapılacağını belirterek, "11 bini hemşire, bin 600’ü ebe ve 4 bin 687’si sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tercih kılavuzunun ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandıktan sonra adayların, tercihlerini 26 Mart-1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabileceğini belirten Koca, Bakanlığın ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14 bin 000 sürekli işçi alımı yapacağını ifade etti.

Başvuruların, 26 Mart-30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesi üzerinden yapılacağı bilgisini paylaşan Koca, bu atamaların, sağınla daha etkili mücadele etmesine ve vatandaşlara daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.