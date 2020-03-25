TBMM'nin 100. yıl kutlamalarına koronavirüs engeli
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM’nin 100. yıl kutlamalarının ertelendiğini açıkladı. Başkan Şentop, "İnanıyorum ki bu mücadeleyi de kazanınca daha coşkulu kutlayacağız" dedi.
TBMM'nin 100. yıl kutlamaları koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi. Açıklamayı Meclis Başkanı Mustafa Şentop yaptı.
Şentop, “Bilindiği üzere bu yıl, istila ve işgal karşısında milletimizin yiğitçe direnişinin merkezi ve karargâhı olan Gazi Meclisimizin 100’üncü açılış yıldönümüdür. Bu çerçevede olmak üzere, geçtiğimiz yıldan itibaren TBMM’nin himayesinde, geniş istişarelerin ve değerlendirmelerin ardından çok sayıda etkinlik planlanmış, bu anlamlı dönemi dolu dolu yaşamak ve yaşatmak için çalışmalar yürütülmüştür. Dünyanın ve Türkiye’nin CoronaVirüs-19 salgını ile mücadele yürüttüğü şu aşamada, TBMM’nin açılışının 100’üncü yıldönümü etkinliklerinin takviminde yeniden bir düzenlemeye gitme mecburiyeti hâsıl olmuştur” dedi.
Sosyal mesafeye uymak esas
Törenler ve gösteriler sırasında sosyal mesafenin korunamayacağına dikkat çeken Şentop şöyle devam etti:
Bu mücadeleyi de kazanınca daha coşkulu kutlayacağız
Başkan Şentop kutlamaların daha sonra çok daha coşkulu bir biçimde yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi: "İnanıyorum ki, Türkiye ve dünya bu mücadeleyi kazanacak ve hayatın olağan akışı devam edecektir. Millet olarak coşkuyla kutlayacağımız TBMM’nin 100’üncü yıldönümü için planlanan etkinlikler de bu mücadeleden başarıyla çıkılmasının ardından daha coşkulu bir biçimde gerçekleştirilecektir."
Başkan Şentop, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmama yasağına uymaları gerektiğini de sözlerine ekledi.
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