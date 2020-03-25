TBMM'nin 100. yıl kutlamaları koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi. Açıklamayı Meclis Başkanı Mustafa Şentop yaptı.

Şentop, “Bilindiği üzere bu yıl, istila ve işgal karşısında milletimizin yiğitçe direnişinin merkezi ve karargâhı olan Gazi Meclisimizin 100’üncü açılış yıldönümüdür. Bu çerçevede olmak üzere, geçtiğimiz yıldan itibaren TBMM’nin himayesinde, geniş istişarelerin ve değerlendirmelerin ardından çok sayıda etkinlik planlanmış, bu anlamlı dönemi dolu dolu yaşamak ve yaşatmak için çalışmalar yürütülmüştür. Dünyanın ve Türkiye’nin CoronaVirüs-19 salgını ile mücadele yürüttüğü şu aşamada, TBMM’nin açılışının 100’üncü yıldönümü etkinliklerinin takviminde yeniden bir düzenlemeye gitme mecburiyeti hâsıl olmuştur” dedi.

Sosyal mesafeye uymak esas

Törenler ve gösteriler sırasında sosyal mesafenin korunamayacağına dikkat çeken Şentop şöyle devam etti:

"Millî Mücadelenin karargâhlığını yapmış TBMM’nin açılışının 100’üncü yıldönümü münasebetiyle planladığımız uluslararası ve ulusal sempozyumlar, konserler, çocuk buluşmaları, konferanslar, tiyatro gösterileri ve canlandırmalar, fotoğraf ve resim sergileri gibi etkinlikler, uluslararası camiadan davetlilerin hazır bulunacağı toplantılar, salgının zorunlu kıldığı sağlık tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafeye uymak esasına riayeti sağlayarak gerçekleştirilemeyeceği için, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının etkilemediği, belgesel gösterimleri, kitap yayınları ve medya paylaşımları, planlandığı şekilde yürütülecektir."

Bu mücadeleyi de kazanınca daha coşkulu kutlayacağız

Başkan Şentop kutlamaların daha sonra çok daha coşkulu bir biçimde yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi: "İnanıyorum ki, Türkiye ve dünya bu mücadeleyi kazanacak ve hayatın olağan akışı devam edecektir. Millet olarak coşkuyla kutlayacağımız TBMM’nin 100’üncü yıldönümü için planlanan etkinlikler de bu mücadeleden başarıyla çıkılmasının ardından daha coşkulu bir biçimde gerçekleştirilecektir."

Başkan Şentop, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmama yasağına uymaları gerektiğini de sözlerine ekledi.