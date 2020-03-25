Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, bugün yatsı namazının ardından koronavirüs salgınının sona ermesi ve hastalarının şifa bulması için Ankara Kocatepe Camiinde dua edeceği belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle yaşanılan bu zorlu süreçte vatandaşların dini ve manevi duygularını güçlendirmek amacını da taşıyan dua, ülke genelindeki tüm camilerin görevlileri tarafından da yatsı ezanının ardından yapılacak.

Camilerin minarelerinde yapılan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dualar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine önceki gün yatsı ezanının ardından başlatılmıştı.