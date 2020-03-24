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Cami hoparlörlerinden koronavirüse karşı dualar yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, koronavirüse karşı dua çağrısı büyük yankı buldu. Türkiye'de 90 bin camide yatsı ezanından sonra ikinci kez dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlörlerinden yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüs salgınının son bulması için ikinci kez dua sesleri yükseldi.
Allah'tan bu zorlu süreçte başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm görevlilerin işlerini daha kolay yapabilmesi niyazında bulunulmasının ardından tekbir ve salavat getirildi.
Etiketler: koronavirüs salgın kovid-19Son Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 21:19
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