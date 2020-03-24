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Piknik yasağına uymayan 4 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'da koronavirüs önlemleri kapsamında mangal ve piknik yasağına uymayan 4 kişiye para cezası uygulandı.
Kastamonu'da koronavirüs önlemlerinin takibi kapsamında il merkezi ve ilçelerde oluşturulan ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Tosya ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda piknik yapıldığını tespit etti.
Ekipler, piknik yaptığı tespit edilen A.K, M.K, E.Y. ve S.Y'ye para cezası uyguladı.
Etiketler: salgın kovid-19 koronavirüsSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 21:27
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