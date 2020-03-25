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Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a taziye telefonu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayınvalidesi vefat eden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a taziyelerini iletti.
CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kayınvalidesi Havva Yıldırım'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.
Etiketler: CHP Kılıçdaroğlu Kemal KılıçdaroğluSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 17:27
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