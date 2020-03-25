Yasağın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle gıda satan mekanları denetlemeye başladı.

Ekipler, büyükşehirin görev, yetki ve sorumluluk alanlarında faaliyet gösteren işletmeleri yol üzerinde veya kaldırım kenarlarında açıkta gıda malzemesi bulundurmaması için öncelikle bilgilendirdi.

Ekipler işletmelere, alınması gereken tedbirleri ve uyulması gereken kuralları anlattı. Kurallara uymayan işletmelere ise gerekli yasal işlemlerin uygulandığı belirtildi.