Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kısıkköy Sanayi Sitesi'ndeki bir işletmede U.D.'nin sahte dezenfektan üretip piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

İşletmede yapılan aramada, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ile 20 bin etiket ve farklı ebatlarda 15 bin plastik şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.