Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de 2 buçuk ton sahte dezenfektan ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Menderes ilçesinde bir işletmeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ve 15 bin plastik şişe ele geçirdi.
Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kısıkköy Sanayi Sitesi'ndeki bir işletmede U.D.'nin sahte dezenfektan üretip piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.
İşletmede yapılan aramada, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ile 20 bin etiket ve farklı ebatlarda 15 bin plastik şişe ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: operasyon koronavirüs dezenfektanSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 16:28
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