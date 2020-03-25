Akdardağan, yazılı açıklamasında, koronovirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bakkal esnafının, Sakarya Valiliği koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordineli çalışacağını söyledi.

Odalarının ve esnafın her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu vurgulayan Akdardağan, şunları kaydetti:

"Virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olanlar ve evden çıkmayan tüm vatandaşlarımızın evlerine servis hizmeti veriyoruz. Sakarya Valiliğimiz talep etmesi durumunda, şehrimizdeki bakkallarımızın telefonlarını vererek koordinasyon ağını genişletebiliriz. Zaten mahallelerimizdeki bakkallarımız bu hizmeti başımızın tacı olan büyüklerimize veriyordu. Şimdi böylesine zor günlerde Vefa Grubu'na dahil olarak vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Mahallemizin değerleri, başımızın tacı yaşlılarımız ve vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Mahalle sakinlerinin yanı sıra sokağındaki bakkalına ulaşmak isteyen herkes '277 74 17' numaralı hattı arayabilecek."