Haber Giriş: Kaynak: İHA
Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da 2 kilo 42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Erzin otoban girişinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 8 paket ve 3 fişek halinde toplam 2 kilo 42 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ve 2 adet captagon hap ele geçirildi.
Araçtaki 4 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
Etiketler: uyuşturucu operasyon gözaltıSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 15:29
Sıradaki Haber
Munzur'da kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz