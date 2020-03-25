İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Erzin otoban girişinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 8 paket ve 3 fişek halinde toplam 2 kilo 42 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ve 2 adet captagon hap ele geçirildi.

Araçtaki 4 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.