36 yaşındaki Güneş'i bulmak için yürütülen çalışmalara Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Diyarbakır ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Rize ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, jandarma özel harekat (JÖH) timleri ile jandarma personeli 3 dedektör köpekle katılıyor.

Dün Anafatma mevkisi ile Uzunçayır Baraj Gölü arasında yer alan Munzur Çayı'nın kıyısında iki ekip halinde başlatılan arama çalışmasına bugün de devam edildi.

Bir dalgıç ekibi, Dikilitaş mevkisi ile kent merkezi arasındaki Munzur Çayı'nda, ikinci ekip de Uzunçayır Baraj Gölü'nde suda ve kıyıda arama çalışması yürütüyor.

JÖH timleri, Munzur Çayı kıyılarında arama çalışmalarını sürdürürken jandarma personeli de dron ve iz takip köpekleriyle çalışmalara destek veriyor.

Kayıp Uzman Çavuş Güneş'in ailesi, arama yapılan bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Halen bulunamayan Güneş'in görev yaptığı birimdeki en deneyimli ve eğitimli personelden birisi olduğu, 2008 yılında görev yaptığı Şırnak'ta teröristlerle girdiği çatışmada ve ayrıca FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında genel komutanlıkta örgüt mensupları tarafından silahla yaralandığı öğrenildi.

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki eğitimi sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Uzman Çavuş Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.