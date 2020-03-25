Haber Giriş: Kaynak: İHA
Sertifikasız maske üretilen adrese operasyon: 14 bin maske ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
İzmir’in Buca ilçesinde, sertifikasız maske üretilen yere operasyon düzenleyen polis ekipleri 14 bin maske ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesi Seyhan Mahallesi'nde bulunan bir adreste, sertifikasız maske imalatı yapıldığı ihbarını aldı.
İhbar üzerine ekipler adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, satışa hazır hale getirilen 14 bin maske ele geçirildi.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de bulunduğu kontrollerde, imal edilen maskelerin tıbbi standartlara uygun olmadığı belirlendi.
Sayım işlemlerinin yapılmasının ardından toplanan maskeler, imha edilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Öte yandan, operasyonda H.U. isimli 1 şahıs gözaltına alındı.
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