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Genelge yayımlandı: Ekmekler ambalajsız satılmayacak
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, artık ekmeklere müşteri teması da engellendi. Ekmeklerin hiçbir şekilde market ve fırın dışında satışına müsaade edilmeyecek.
Toplum sağlığı açısından alınan tedbirlere bir yenisi eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ekmek satışında 3 yöntem uygulanacak ve bunun dışına çıkılmayacak.
Bu kapsamda, ekmek hazır ambalajlı ve gıdaya teması uygun kağıt esaslı malzemeyle paketlenecek.
Pazarlarda ekmek satışı yasaklandı
Ekmeğin dolap içinde satılmasına da devam edilecek ancak ekmekler görevli kişiler tarafından temizlik kurallarına uyularak verilecek. Müşterinin hiçbir şekilde ürünlere temas etmesine izin verilmeyecek. Sadece ekmek değil, ekmek çeşitleri de paketlenerek satışa sunulacak.
Pazar, manav gibi yerler ile seyyar araçlarda da ambalajlı veya ambalajsız ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışı yasaklandı.
Etiketler: tarım ve orman bakanlığı müşteri teması koronavirüs önlemleri koronavirüs Ekmek ambalajlı ekmekSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 14:34
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