Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan açıklamada son 10 gün içindeki kaçak geçişler hakkında bilgi verildi. 2. Ordu Komutanlığı sorumluluğundaki hudutlarda son 10 günde 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan çoğunluğu Suriye uyruklu 3 bin 541 kişinin yakalandığını açıklandı.

Bin 500 karton kaçak sigara ve 15 kilo farklı türlerde uyuşturucu da ele geçirildiği belirtildi.