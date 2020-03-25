Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
10 günde 3 bin 541 kaçak yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı son 10 günde çoğunluğu Suriye uyruklu 3 bin 541 kaçağın yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan açıklamada son 10 gün içindeki kaçak geçişler hakkında bilgi verildi. 2. Ordu Komutanlığı sorumluluğundaki hudutlarda son 10 günde 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan çoğunluğu Suriye uyruklu 3 bin 541 kişinin yakalandığını açıklandı.
Bin 500 karton kaçak sigara ve 15 kilo farklı türlerde uyuşturucu da ele geçirildiği belirtildi.
2'nci Or.K.lığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarımızda son 10 gün içerisinde yapılan 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde; çoğunluğu Suriyeli 3541 şahıs yakalandı, 1500 karton sigara, 15 kg muhtelif cins uyuşturucu ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/aWXAOo78gO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 25, 2020
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