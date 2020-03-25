Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Twitter adresi üzerinden koronavirüsle mücadele mesajı paylaştı.

Erdoğan, mesajında, "İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız." dedi.

İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz.



Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız. pic.twitter.com/WyrNkmlITj — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 25, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kurumlarının aldığı tedbirleri de paylaştı:

- 2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek.

- En düşük emekli aylığı 1500 liraya çıkarılacak.

- Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak.

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na düzenli aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarılacak.

- 80 yaş üstü vatandaşlarımız için periyodik takip programı açılacak.

- Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay boyunca üst tavandan yapılacak.

- 32 bin yeni sağlık personeli istihdam edilecek.

- Kamu kurumlarının misafirhaneleri tüm sağlık personeli için kullanıma açılacak.

- 1 milyon hızlı tanı kiti kısa sürede kullanıma sunulacak.

- KOBİ'lerin KOSGEB ödemeleri 30 Haziran'a ertelenecek.

- Yerli dezenfektan, koruyucu elbise gözlük ve maske üreten firmalara 6 milyon TL destek verilecek.

- Nakit akışı bozulmadan firmalara gerektiğinde ilave finansman desteği verilecek.

- İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 'işe devam kredi desteği' hayata geçirilecek.

- 3 ay ödemesiz, 12 ay vadeli 25 bin TL limitli 'esnaf kart' desteği verilecek.

- Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek.

- Personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti imkanı tanınacak.

- Sağlık personelleri toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.