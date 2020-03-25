Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar:

- Her türlü senaryoya hazırız. Kimsenin hiçbir endişesi olmasın.

- Bilim Kurulu'nun da önerisiyle evde eğitim süresini 30 Nisan'a kadar uzattık.

- (Ücretli öğretmenler) Mevzuat açık. Telafi eğitimlerinde derslere girmeleri söz konusu olacak. Çalışmalar devam ediyor.

- LGS'ye ilişkin 3 senaryomuz var. Sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi bilimsel karalara bağlı. Tedbirimiz hazır.

- (Özel okul ücretleri) Özel okul temsilcileriyle görüşmemizde gündeme geldi, telafi edileceği için problem çıkacağını sanmıyorum.

- Biz eğitimi telafi ederiz ama bir hastalığı telafi edemeyiz. Önemli olan çocuklarımızın sağlığı.