Evde eğitim süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim Kurulu'nun da önerisiyle evde eğitim süresini 30 Nisan'a kadar uzattık." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Bakan Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar:
- Her türlü senaryoya hazırız. Kimsenin hiçbir endişesi olmasın.
- Bilim Kurulu'nun da önerisiyle evde eğitim süresini 30 Nisan'a kadar uzattık.
- (Ücretli öğretmenler) Mevzuat açık. Telafi eğitimlerinde derslere girmeleri söz konusu olacak. Çalışmalar devam ediyor.
- LGS'ye ilişkin 3 senaryomuz var. Sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi bilimsel karalara bağlı. Tedbirimiz hazır.
- (Özel okul ücretleri) Özel okul temsilcileriyle görüşmemizde gündeme geldi, telafi edileceği için problem çıkacağını sanmıyorum.
- Biz eğitimi telafi ederiz ama bir hastalığı telafi edemeyiz. Önemli olan çocuklarımızın sağlığı.