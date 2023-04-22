Parçalı Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 22.04.2023 12:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramlaşma programına telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programına telefonla bağlanarak teşkilat üyelerine seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramlaşma programına telefonla bağlandı
[Fotograf: AA]

AK Parti Mersin İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Telefondan teşkilat üyelerine seslenen Erdoğan, partililerin bayramını kutladı.

Erdoğan, yapımı tamamlanan köy evlerinin anahtar teslimi için Gaziantep Nurdağı'na doğru yola çıkacaklarını, oradaki vatandaşlarla da bayramlaşacaklarını söyledi.

Seçimlerde Mersin'den destek beklediklerini ifade eden Erdoğan, "İnşallah bu defa çok daha farklı bir neticeyi Mersinli kardeşlerimizden bekliyoruz. Onun için şurada üç hafta kaldı. Büyük bir gayretle Mersin'i inşallah hallaç pamuğu gibi atmanız lazım. Durmak yok, yola devam." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür ederek, "Bizler Mersin'de büyük bir heyecan içerisinde yola çıktık. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta Mersin'de rekorlar kıracağız. Akşam da balkonda zaferinizi hep beraber kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Mersin Recep Tayyip Erdoğan AK Parti
Sıradaki Haber
Depremde can kaybı 50 bin 783
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:48
Myanmar'da kasırga nedeniyle 6 kişi öldü, 109 kişi yaralandı
12:47
Arjantin’de en az 40 kişi dang hummasından öldü
12:48
Bolu'da zincirleme kaza: TEM ulaşıma kapandı
12:48
Depremde can kaybı 50 bin 783
12:02
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
11:55
Avustralya, 2. Dünya Savaşı'nda ABD tarafından batırılan Japon gemisinin enkazını buldu
Yüzer hastane TCG Bayraktar'da 15 bin depremzedeye hizmet verildi
Yüzer hastane TCG Bayraktar'da 15 bin depremzedeye hizmet verildi
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk jet motoru "Gökbey" ile havada
Türkiye'nin ilk jet motoru "Gökbey" ile havada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ