Türkiye'nin ilk jet motoru "Gökbey" ile havada

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey, milli helikopter motoru TEI-TS1400 ile havalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk savunma sanayiinde önemli bir kilometre taşı! Aziz Milletimize de bir bayram hediyesi! Yerli ve milli ilk helikopter motorumuz TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopterimiz GÖKBEY’i uçurdu. Mühendislerimizin ellerine sağlık." ifadelerini kullandı.