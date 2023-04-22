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Gündem
AA 22.04.2023 10:40

Nurdağı'nda ilk kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar Mahallesi'nde "akıllı köy" uygulamasıyla yapımı tamamlanan köy evleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün depremzedelere teslim edilecek.

Nurdağı'nda ilk kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor
[Fotograf: AA]

Depremlerden büyük zarar gören Nurdağı ilçesinde afetzedeler için başlatılan seferberlik kapsamında yapılan ilk kalıcı konutların teslimi için bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören düzenlenecek.

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Belpınar Mahallesi'nde 14 kalıcı konut hazırlandı.

Nurdağı'nda ilk kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor

44 günde tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda kalıcı afet konutlarının temelleri zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla mart ayı başında atıldı.

Köy tipi kalıcı afet konutları, TOKİ standartlarında zemin etütleri yapılarak kaya zemin üzerine, radye temel, betonarme olarak rekor bir sürede 44 günde tamamlandı.

Nurdağı'nda ilk kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor

6 Şubat depremlerinin ardından ilk teslim edilen kalıcı konutlar olma özelliğine sahip projede aynı zamanda deprem sonrası yapılan ilk köy camisi ve köy konağı da hizmete açılacak.

Projenin peyzaj ve altyapı çalışmaları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından desteklendi.

Nurdağı'nda ilk kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor

Akıllı köy uygulamaları

"Devlet ve millet el ele" dayanışmasının yanı sıra kırsal dönüşümün de örneği olan proje, akıllı köy uygulamalarıyla dikkati çekiyor.

Proje kapsamında 14 köy evi, cami, köy konağı, ahırlar, kompost alanı ve çevre düzenlemesi yapıldı.

"Akıllı köy" konseptinde inşa edilen yapıda, evler akıllı sistemle yönetiliyor. Vatandaşlar telefon veya bilgisayarlarına indirdiği "Akıllı köy" uygulamasıyla elektrik, su ve yangın sensörleriyle evlerini uzaktan kontrol edebilecek, yangın ve su baskını gibi durumlarda önlem alabilecek.

Vatandaşlar sürü takip sistemiyle hayvanının meraya çıkıp çıkmadığını, ne zaman doğum yaptığını, hangi aşıların yapıldığını ve doğan yavruların hangi anneden olduğunu görebilecek.

Meteoroloji istasyonuyla hava durumunu anlık takip edebilecek vatandaşlar, don riskini, sıcaklığı, yağış durumunu görebilecek ve ekimini, sulamasını buna göre yapabilecek.

Nurdağı'nda ilk kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor

Ortak alanlar güneşten beslenecek

Akıllı köyün ortak alanları, cami ve köy konağında elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden karşılanacak.

Atık dönüşüm alanıyla evsel atıklar ayrıştırılabilecek, kompost alanında atıklar kompost gübreye dönüştürülebilecek. Böylelikle vatandaşlar bahçesinde ve tarlasında kullanabileceği kompost gübresini kendisi üretebilecek.

Nurdağı'nda ilk kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor

Ortak alanlar çevrim içi eğitimler için de alt yapıya sahip

Cami, köy konağı ve sosyal alan tüm köyün kullanımında olacak.

Köy konağında vatandaşlar akıllı tahtayla çevrim içi eğitimlere katılabilecek, bilgisayarlarla araştırma yapabilecek, kütüphaneden faydalanabilecek.

Hayvansal ve tarımsal üretim alanlarında uzman kişilerle eğitimlerin düzenlenebileceği köyde, bu sayede yöre halkı hem daha nitelikli üreticiler haline gelecek hem de üretimde verimliliği, kaliteyi en üst düzeye taşıyabilecek.

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