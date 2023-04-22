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Gündem
AA 22.04.2023 10:01

Bakan Koca'dan hastanelere bayram ziyareti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki bazı hastaneleri ziyaret ederek, çalışanların ve hastaların bayramını kutladı.

Bakan Koca'dan hastanelere bayram ziyareti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "İlk bayram ziyaretimizi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemize yaparak, acil servisteki hastalarımız ve sağlık çalışanı arkadaşlarımızla görüştük. Bayramda görevi başında olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlıkla nice bayramlara." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan hastanelere bayram ziyareti

Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de gerçekleştirdiği bayram ziyaretine ilişkin paylaşımda bulunan Koca, burada da acil servise başvuran hastaların durumu hakkında bilgi aldığını ve bayramlarını kutladığını belirtti.

Bakan Koca'dan hastanelere bayram ziyareti

Koca, ayrıca "Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi bayram ziyaretimizde acil servise başvuran hastalarımızın durumu hakkında bilgi aldık, bayramlarını kutladık. Sağlık çalışanı arkadaşlarımızla bayramlaşmamızda sohbet imkanı bulduk. Sağlıkla nice bayramlara." paylaşımında bulundu.

Bakan Koca'dan hastanelere bayram ziyareti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımlarında ziyaretlere ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

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