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Gündem
TRT Haber 21.04.2023 22:49

TCG Anadolu bayramın birinci günü 16 bin 127 kişiyi ağırladı

Türkiye'nin en büyük savaş gemisine bayramın birinci gününde de yoğun ilgi vardı. TCG Anadolu'yu bir günde 16 bin 127 kişi ziyaret etti. Sarayburnu Limanı'na demirlediği günden beri gemiyi ziyaret edenlerin sayısı 61 bin 231 oldu.

TCG Anadolu bayramın birinci günü 16 bin 127 kişiyi ağırladı

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu 17 Nisan'da Sarayburnu Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı.

TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan Bayraktar TB3, Bayraktar Kızılelma, helikopterler, tanklar ve LCV çıkarma gemisi ve zırhlı araçları görmek isteyenlerin yoğun ilgisi Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de devam etti.

TCG Anadolu bayramın birinci günü 16 bin 127 kişiyi ağırladı

Sarayburnu Limanı'nda demirleyen gemiyi görebilmek için bekleyen yüzlerce kişi, gün boyu metrelerce kuyruk oluşturdu. Bugün gemiyi 16 bin 127 kişi ziyaret etti.

TCG Anadolu, 23 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçecek
TCG Anadolu, 23 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçecek

61 bin 231 kişi ziyaret etti

17 Nisan'dan itibaren gemiyi ziyaret edenlerin sayısı ise 61 bin 231 oldu.

TCG Anadolu 23 Nisan saat 12.00'de İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak seyrine devam edecek. 

3 soruda 'TCG Anadolu' hakkında merak edilenler
3 soruda 'TCG Anadolu' hakkında merak edilenler

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