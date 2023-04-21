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TRT Haber 21.04.2023 20:58

23 savaş gemisi 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 23 limanı ziyaret edecek

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 23 gemi 23 limanı ziyaret edecek.

23 savaş gemisi 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 23 limanı ziyaret edecek

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 23 Nisan etkinlikleri kapsamıdna Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23 geminin 23 limanı ziyaret edeceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, TCG Anadolu gemisinin de İstanbul Boğazı'nda geçiş yaparak halkı selamlayacağı belirtildi.

 

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