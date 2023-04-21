23 savaş gemisi 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 23 limanı ziyaret edecek

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 23 Nisan etkinlikleri kapsamıdna Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23 geminin 23 limanı ziyaret edeceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, TCG Anadolu gemisinin de İstanbul Boğazı'nda geçiş yaparak halkı selamlayacağı belirtildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetlerimize ait 23 gemimiz, 23 liman ziyareti icra edecek.



Ayrıca TCG ANADOLU da İstanbul Boğazı'nda geçiş yaparak halkımızı selamlayacak.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/8HxZ32KFu3