Dünya çocukları Anıtkabir ve TRT'yi ziyaret etti

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin 45'incisi için geri sayım sürüyor. Pandeminin etkisini yitirmesi ile birlikte geleneksel formatında yolculuğuna devam eden TRT Uluslararası Çocuk Şenliği’nin bu yılki teması, yaşanan deprem felaketi nedeniyle, "Dünya Çocukları Türkiye İçin Tek Yürek" olarak belirlendi.

24 ülkeden gelen yüzlerce çocuğu temsilen heyet ve deprem bölgesinden gelen çocuklar TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı eşliğinde 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e gitti. Saygı duruşunun ardından, TRT Genel Müdürü Sobacı, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

TRT Genel Müdürü Sobacı, deftere şunları yazdı: "Cumhuriyetimizin Banisi Mustafa Kemal Atatürk; Kahraman Ecdadımızın riyasetiniz altında verdiği destansı mücadeleler sonucunda açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı idrak ediyoruz. Bu yıl 45'incisini düzenlediğimiz TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Türkiye'de buluşan çocuklarımız, dünyanın geleceğinde söz sahibi olarak barış ve kardeşlik ikliminin güçlendirilmesi için gayret gösterecekler. Emanet kalpler ve zihinler olarak gördüğümüz çocuklarımızın dünyayı parlak yarınlara taşımaya yönelik tüm çabalarına destek vermeye ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile milli iradenin temin ve muhafaza edilmesi uğruna can veren şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnetle anıyorum ruhunuz şad olsun."

TRT Genel Müdürlüğü'ne ziyaret

Anıtkabir ziyaretinin ardından temsil heyeti TRT Genel Müdürlüğü’ne gitti. TRT Genel Müdürlüğü’nde dünya çocuklarını TRT Çocuk’un sevilen kahramanlarının maskotları karşıladı.

Çocuklara seslenen TRT Genel Müdürü Sobacı, TRT Uluslararası Çocuk Şenliği'nde kendilerini ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

"Sevgi dilini her daim koruyacaksınız"

Sobacı, pandeminin etkisini yitirmesi sonucunda eski formatına dönen Çocuk Şenliği’ne ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yaşanan depremler nedeniyle "bir yanımız buruk" diyen Sobacı, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki çok farklı dilleri konuşsanız da bugün bir araya gelmenize vesile olan, tanışmanıza ve kaynaşmanıza vesile olan sevgi dilini her daim koruyacaksınız. Biz de Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak TRT ailesi olarak dünya çocukları arasındaki bu sevginin, dostluğun, kardeşliğin daha da güçlenmesi için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'de bulunduğumuz süre zarfında çok güzel anılarla birikimlerle edindiğiniz yeni kardeşliklerle, dostluklarla ülkemizden ayrılacağınızı düşünüyorum.

Ben bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyetimizin kurucusu, Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızın hepsini rahmet ve minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın barış ve kardeşlik ikliminde yaşayabileceği bir dünya temennisi ile 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramınızı tebrik ediyorum, hepinizin gözlerinden öpüyorum."

Ardından geleneksel hale gelen hediyeleşme seremonisine geçildi. Heyet temsilcileri ülkelerine özgü hediyeleri TRT Genel Müdürü’ne takdim ettiler. Her ülkenin temsilcisi kendi geleneksel kıyafetini giydi.

Kazakistan ve Kırgızistan heyetleri de TRT Genel Müdürü Sobacı’ya geleneksel kıyafetlerini hediye etti.