Bakan Akar: Teröristler kan ağlıyor, panik içindeler, bitecekler

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hacılar ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı.

Halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin sanayiden, turizme, kültürden sanata birçok alanda geliştiğini, Kayseri'nin de bu gelişimden üzerine düşeni aldığını, almaya devam ettiğini belirtti.

Büyüyen ve gelişen Türkiye'yi layık olduğu yerlere çıkarmak için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Akar, özellikle savunma sanayide gelinen noktanın çok önemli olduğunu vurguladı.

"Başlangıçta ‘olur mu’ denilirken bu tank yapıldı ve teslim edilecek"

Geçmişte piyade tüfeğini dahi yurt dışından alan bir Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, teşviki, desteğiyle tüm hafif silahlarını, zırhlı araçlarını, gemilerini, İHA/SİHA/TİHA'larını yapıp ihraç eden bir Türkiye'ye gelindiğini ifade eden Akar, pazar günü de Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankı Altay'ı teslim alacaklarını açıkladı.

"Bazıları zihniyet farkından dolayı bu yapılan şeyleri küçümsüyor" diyen Akar, bunun yanlış bir davranış olduğunu belirtti. Bunun bir beka ve güvenlik meselesi olduğuna vurgu yapan Akar, "Ülkemizin savunması, 85 milyonun güvenliği ile alakalı bir konu. Bu işleri ciddiye almak lazım. Başlangıçta ‘olur mu’ denilirken bu tank yapıldı ve teslim edilecek." diye konuştu.

Kentte yapılan yatırımlara ilişkin de bilgi veren Akar, "Güvenlik olmazsa bunların hiçbir kıymeti yok. Ülkemiz ve milletimizin bekası, savunması için güvenlik olmazsa olmaz." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelenin yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Akar, "Irak'ın kuzeyinde ne kadar terör kampı varsa Mehmetçik hepsini teröristlerin başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, hepsinin hesabını sorduk, soruyoruz." dedi.

"Bir koltuk için değer mi"

"Terörü kaynağında yok etme" anlayışıyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini aktaran Akar, terörle mücadeledeki kararlı duruş sayesinde önemli kazanımların elde edildiğini belirtti.

Bu kazanımların korunmasının önemine vurgu yapan Akar, şunları söyledi:

"Bazıları şimdi çıkmış 'terörist başını tahliye edeceğiz', 'teröristlere hak vereceğiz' diyor, bunları cesaretlendiriyor, bunlara güç vermeye çalışıyorlar. Bu kazanımların elden gitmesine, tekrar 20 sene öncesine dönülmesine bu asil millet asla müsaade etmeyecektir. Buna inanıyoruz. Teröre karşı geçmişte bizimle duran, çalışan, konuşan, yürüyen bazı tanıdıklarımızın şimdi o veya bu şekilde onların yanına geçmesi son derece vahim. Bunun, destekleyenlerini, sevenlerini ne kadar üzdüğünü görüyoruz. Bir koltuk için değer mi? Teröristler HDP'yi, HDP de ittifakı yönlendiriyor. Bu ittifakın içinde de tanıdık, bildik insanlar. Bunu kabul etmek gerçekten mümkün değil. Bir koltuk için değer mi? Bunun asil milletimiz tarafından anlaşılacağına, görüleceğine eminim."

"Tek umutları seçim"

Büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin önündeki engelleri tamamen kaldırmak için çalıştıklarını belirten Akar, "Irak'ın kuzeyinde Zap'ta, Gara'da teröristler kan ağlıyor. Panik içindeler, bitecekler. Tek umutları seçim. Seçimde 'Bizim desteklediğimiz, talimat verdiğimiz siyasiler iktidar olacak ve bizi kurtaracak' diyorlar. Tek beklentileri bu. Buna asil milletimizin müsaade etmeyeceğine inanıyoruz." açıklamasında bulundu. Vatandaşlar da Akar'ın sözlerine "müsaade etmeyeceğiz" karşılığını verdi.

Vatandaşlar, Akar'a bayramlaşma sırasında da yoğun ilgi gösterdi. Akar'a başarı dileklerini ileten vatandaşlar, "Kayseri'den aday olman bizi ziyadesiyle memnun etti", "Allah yolunuzu açık tutsun, sizi muvaffak etsin", "Komutanım sen işinin ehlisin", "Dualarımız sizinle. Sizleri çok seviyoruz" ifadeleriyle desteklerini dile getirdi. Akar, "Sizi rüyamda gördüm elinden öpmek istiyorum" diyen bir gence sarıldı, fotoğraf çektirdi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Akar ilçe ziyareti öncesinde cuma namazını Hunat Camii'nde kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.