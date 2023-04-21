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Gündem
AA 21.04.2023 16:20

Bakan Soylu: Sel felaketinde köylerdeki parke taşlarına kadar her meselede beraber olduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 Ağustos 2021'de sel felaketi meydana gelen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yapılan çalışmalara ilişkin "Konutlardan iş yerlerinden köprülere kadar, köylerdeki parke taşlarına kadar, asfaltına kadar, bahçelerinin temizlenmesine kadar her meselede Kastamonu Bozkurtlu hemşerilerimizle beraber olduk" dedi.

Bakan Soylu: Sel felaketinde köylerdeki parke taşlarına kadar her meselede beraber olduk

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde yapılan Kastamonu Bozkurtlular Bayramlaşma ve Bayram Pilavı Etkinliği'nde yaptığı konuşmada, dün gecenin geç saatlerinde Hakkari'ye gittiğini söyledi.

Hakkari'de bir üst bölgesine gitmek için yaklaşık 5-6 saatlik bir yol katettiklerini dile getiren Soylu, sabah kahraman askerlerle beraber bayram namazı kıldıklarını, ardından da İstanbul'a geldiklerini ifade etti.

Bakan Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketine değinerek, "Kastamonu Bozkurt'ta zor da olsa her sıkıntıyla karşı karşıya kalsak da 1,5 aya yakın bir vakit geçirdim. O insanların oradaki o sabrını, o tevekkülüne, o karşı karşıya kaldıkları zorluklara rağmen o ortaya koymuş oldukları hakikaten büyük anlayışa minnettarız ve müteşekkiriz. O sel afetinde ilk gittiğim zaman herkes ümitsizdi, aynen 6 Şubat'ta olduğu gibi. Birçok insanımızı kaybettik ama Cenabıallah nasip etti" diye konuştu.

"Allah bizi mahcup etmedi"

İlk gün orada "Bozkurt eskisinden çok daha güzel olacak, Hiç merak etmeyin" dediğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Allah razı olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde orada sanayi sitesinden konutlara kadar, iş yerlerinden köprülere kadar, köylerdeki parke taşlarına kadar, asfaltına kadar, bahçelerinin temizlenmesine kadar her meselede Kastamonu Bozkurtlu hemşerilerimizle beraber olduk. Allah bizi mahcup etmedi. Bundan sonra da sürekli Kastamonu Bozkurt'a, sizin o güzel memleketinize, o şirin memleketinize, o güzel memleketinizin güzel insanlarına Cenabıallah nasip eder, hizmet etmeye devam edeceğiz."

Etkinliğe, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kastamonu Sel Süleyman Soylu
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