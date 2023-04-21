AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Biz PKK'nın umudu olmanızdan dolayı size kızıyoruz

Turan, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığınca Kordon Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Partililerle bayramlaşan Turan, programda yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videoyu eleştirdi.

Türkiye'nin Alevi-Sünni tartışmalarını geride bıraktığını vurgulayan Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz doğal gaz derken, Togg derken, İMECE uydusu derken, pazar günü Altay tankı derken, dün çıktı Sayın Kılıçdaroğlu bir video yayınladı; 'Ben Alevi'yim’ dedi. Peki ortağı durur mu? Sayın Davutoğlu da hemen ardından 'Ben Sünni'yim' diye bir video yayınladı. Bize ne sizin Alevi, Sünni olmanızdan. Biz Alevi'mize, Sünni'mize ne sevme sebebi ne kızma sebebi olarak bakıyoruz. Biz PYD'nin, PKK'nın umudu olmanızdan dolayı size kızıyoruz. Bana ne senin Aleviliğinden, Sünniliğinden. Türkiye bunları aştı.

Erdoğan'dan önce Türkiye'de 'Alevi'yim', 'Kürt'üm' demek somut bir problemdi, kabul ediyorum. Kılıçdaroğlu 74 yaşında ilk defa 'Alevi'yim' diyebildi. Bunu Erdoğan Türkiye'sinde diyebildi. Seçime kalmış 20 gün, siyasi hesaplarla 'Ben Alevi'yim' demenin hiçbir akıllı, irfanlı tarafı yok. Sen adamsan kendi ortağın, İYİ Partili vekil, 'Kılıçdaroğlu, Alevi olduğu için aday olmaz' dediğinde videoyu yayınlasaydın anlamı vardı ama şimdi anlamı yok artık. Bizler bu memlekette 85 milyon eşit yurttaşlar olarak yaşamak istiyoruz."

"Alevi de Sünni de birbirinin yegane hamisidir, kardeşidir"

Bülent Turan, Türkiye'de insanların hangi mezhepten, ırktan, anlayıştan olduğuna zerre kadar önem vermediklerini dile getirerek, "Türk vatandaşı olan herkesle omuz omuza yürümeyi, bu ülkenin bayrağı altında yaşamayı en büyük şeref olarak atfediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği de Davutoğlu'nun Sünniliği de kendisinin olsun. Biz Türkiye vatandaşı olarak bakıyoruz. Böyle yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Alevi Bektaşi geleneğinin temsilcilerinin devlet katında ilk kez AK Parti hükümetleri döneminde karşılık bulduğunu anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Alevi çalıştayları en yüksek katılımlarla bu dönemde yapıldı. 'Kızılbaş' gibi yalan dolan ifadelerle takdim edilen Alevi toplumumuz, kardeşlerimiz bu dönemde Aleviliğin ne olduğu anlatılsın, bilinsin diye Milli Eğitimin müfredatına konuldu, okul kitaplarında doğru Alevilik anlatılsın diye Alevi olmayanlar da öğrensin diye müfredata girdi. Bu dönem aynı şekilde Madımak Oteli; talihsiz, kötü hatırası olan yer bizim dönemimizde müze haline getirildi. Hacı Bektaş Veli adıyla üniversite kuruldu. Dayatmaca anlayışına son vererek, Alevi köylere zorla 'Cami yaptırın' talimatı kaldırıldı. Aynı şekilde tarihimizde ilk defa Alevi Bektaşi klasikleri devlet tarafından basıldı.

Yurt dışında yaşayan Alevi toplumumuzun ihtiyaçları için nasıl ki camilere imam gönderiliyorsa, yurt dışındaki cemevlerine de 'Alevi dedesi' gönderilmesi kararı verildi. Ülkemizde 1700 kadar cemevinin tümünün bakımı, masrafı, desteği esirgenmedi. Düne kadar 'Alevi'yim' diyemeyen insanların olduğu bu devlette artık resmi başkanlık var. Ben başkanlığı kurmuşum, sen ondan sonra kendi mezhebini duyurma kararı almışsın. Hayatta hiç risk almayan bu adamın tekrar bu videoyu yayınlaması ancak kötü bir niyetten ibarettir. Şimdi 74 yaşında bir siyasi partinin genel başkanı çıkmış ilk defa 'Aleviyim' diyor. Günaydın. Artık biz insanları öyle ayırmıyoruz. Alevi de Sünni de birbirinin yegane hamisidir, kardeşidir, omuz omuza yürür diye düşünüyoruz."

Bayramlaşma programına, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve milletvekili adaylarının yanı sıra Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, kadın ve gençlik kolları başkanları ile vatandaşlar katıldı.