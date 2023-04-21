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Gündem
TRT Haber 21.04.2023 15:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da kentsel dönüşümde maliyetin yarısını biz karşılayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kentsel dönüşüme ilişkin müjdeler verdi. Erdoğan, "İlk müjdemizin adı Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasıdır. Dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısı biz karşılayacağız. İkinci müjdemiz İstanbul'da kira yardımı tutarını da 3 bin 500 liradan 5 bin liraya yükseltiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da kentsel dönüşümde maliyetin yarısını biz karşılayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün bayram namazını yeniden ibadete açtığımız Ayasofya'da kıldık. Ardından 5 yıldır restorasyonda olan Sultanahmet Camii'ni yeniden ibadete açtık.

Bugün kentsel dönüşüm müjdelerimizle adeta iki bayramı bir arada yaşayacağız.

İlk deprem konutları yarın teslim edilecek
İlk deprem konutları yarın teslim edilecek

Bu 7'li masa Karadeniz gazı için hani nerede diyorlardı. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna doğal gaz boruları yerleştirildi. Yahu bunu da görmedin mi? Ne zamandan beri Filyos'ta yanıyor. Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri var mühürlü.

Asıl bunlara ihanetlerinin bedelini 14 Mayıs'ta ödetmeye hazır mıyız? Bunları siyasi mevta olarak gömmeye hazır mıyız?

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Deprem bölgesinde inşa edilen köy konutlarının teslimi ile oradaki kardeşlerimle iki bayramı bir arada kutlayacağız.

Son günlerde birileri, millet kuru soğan, et alamıyor. Siz yol yapıyorsunuz diyor. Milletimizin günlük hayatımızda bazı sıkıntılar olabilir onlar bugünün işi değil. Aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle bu etkileri en aza indirmeye çalışıyoruz.

"Kendi damgamızı vurduğumuz ürünlerle dünyada söz sahibi olduk"

Sadece savunma sanayi ürünlerinden bahsetmiyoruz, bizi asıl sevindiren bu ürünlerin gerisindeki teknoloji. Teknoloji demek, istihdam demektir, gelecek demektir.

Kardeşlerim bir toplu iğne üretemiyordu bu ülke. Şimdi SİHA, AKINCI, Kızılelma, TCG Anadolu'yu üretiyoruz. Tasarımından üretimine kendi damgamızı vurduğumuz bu ürünlerle dünyada söz sahibi olduk. Gençlerimize enerjilerini, bilgilerini, birikimlerini kendi vatanlarında kullanbilme imkanı veriyoruz.

Sen önce hastanelerde senin döneminde rehin olarak kalanların hesabını ver. Benim vatandaşım bunun hesabını ağır sorması lazım.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz"

Ülkemizi 20 yıl öcesine göre çok önemli bir seviyeye getirdik. 3,3 milyon konutu kentsel dönüşümde yenilerken, 1,2 milyon konutu da TOKİ aracılığı ile inşa ettik.

İstanbul başta olmak üzere deprem riski yüksek yerlerdeki kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz. 

"Enflasyonu çözmüş olacağız"

Enflasyon meselesini bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl da tamamen çözmüş olacağız. Bu kardeşiniz iktidar olduğu sürece faiz hiçbir zaman yükselmeyecek. Ve göreceksiniz enflasyon da faizle birlikte düşecek.

7'li masanın enflasyon, faiz konularında herhangi bir tavrı yok. Bunlar dürüst değil, yalan da üstlerinde yok. Bay bay Kemal'in yanında olanlar ya huyunan kapacak ya suyundan kapacak. 14 Mayıs onların siyasi mevta olmaya hazırlandıkları dönem.

Gaziosmanpaşa'daki bu muhteşem katılım bir şeyi gösteriyor. Sözümüz söz reis, biz bu yoldan dönmeyiz diyorlar. 

Bugünkü sıkıntılarını üstesinden gelecek olan yine biziz. Türkiye Yüzyılı başlıyor. Yüzyılın şafağının sökmesine az kaldı.

Kentsel dönüşüme 'Yarısı Bizden' kampanyası

İstanbul Gaziosmapaşa'dan kentsel dönüşüm müjdemizi açıklıyoruz. 

Deprem bizim hazırlıklarımızı beklemiyor. Ülkemizde yeni bir seferberlik başlatıyoruz. 1999 depreminin acıları hala taze olan İstanbul bu seferberlikte ilk sırada yer alıyor. İstanbul'da 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altındadır. 

Amacımız 500 bin konuttan 3 ayrı projeyi hızla hayata geçirmektir. Avrupa yakamızdaki rezerv alanlarımız da 500 bin konut yapmaktır. İkincisi Asya yakamızdaki rezervlerimizde 500 bin konut yapmaktır.

Konutlarını dönüştürecek kardeşlerimize de destek oluyoruz. İlk müjdemizin adı; 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasıdır. Maliyetin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. İstanbul'da kentsel dönüşümde 2+1 daireye 750 bin TL, 3+1 daireye 900 bin TL devlet katkısı verilecek.

 

Evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısı biz karşılayacağız. Cebinde parası olmayan vatandaşımız bile devletin vereceği katkıyla, kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak güvenli yuva sahibi olabilecek.

Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlıyoruz.

Evini yeniden yapmak isteyen vatadanşın devlet desteği ve hibesi ile yanındadır. Kampanyanın başvuruları önümüzdeki çarşamba başlayacak. Kampanyanın detaylarını bakanlığımız ilan edecek.

Kira yardımları artırıldı

İkinci müjdemiz; kira yardımıyla ilgili. İstanbul'da kira yardımını 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz.

 

Yarın inşallah deprem bölgesinde vatandaşlarımızla hem bayramlaşacak hem de biten köy evlerinin teslimini yapacağız. 

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