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Gündem
AA 21.04.2023 15:13

TCG Anadolu gemisinde bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nın ilk günü, Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar, Sarayburnu'nda uzun kuyruk oluşturdu.

TCG Anadolu gemisinde bayram yoğunluğu
[Fotograf: AA]

Bayramın ilk gününü, içinde dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) yer aldığı gemiyi görmeye ayıran vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren Sarayburnu Limanı'na gelmeye başladı.

Aileleri ile sırada bekleyen çocukların bayramlık kıyafetleriyle gemiyi ziyaret ettiği görüldü.

Bazı vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve balonlarla geminin göründüğü her noktadan fotoğraf çektirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kayıtları yapıldıktan sonra gruplara ayrılan vatandaşlar, askeri görevlilerin rehberliğinde gemiyi gezdi.

Gemide gönüllü olarak görev yapan Fatih Bulut,  insanlarla etkileşimde olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Ziyaretçilerin gözlerindeki ışığı görmenin çok güzel olduğunu aktaran Bulut, "Özellikle çocuklar SİHA'nın ya da Kızılelma'nın yanında durunca, dokununca çok mutlu oluyorlar. Onlar geleceğin mühendisleri, yazılımcıları. Onlara ilham olmak çok güzel. Bu gemide görev almak çok güzel." dedi.

Eşi Mehmet Şahin ile gemiyi gezen Zahide Şahin, "Milli servetimizi ziyaret etmek için buradayız. Gezdik, çok beğendik. Allah bunları gösterdi çok şükür. Daha çoğunu da göstersin." diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Ağlayasım geliyor"

Ankara’dan özellikle gemiyi görmek için geldiklerini ifade eden Mehmet Şahin ise gemi çıkışında konuşurken duygularına hakim olamadı.

Oğlunun da asker olduğunu anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Gelmemize değdi. Allah, daha ileriye, daha güzellerini yapmaya teşvik etsin. Neler hissetmiyorum ki. Heyecanımdan bir şey söyleyemiyorum. Ağlayasım geliyor. Ben de bir zamanlar bahriye askeriydim ama bu bambaşka. Avrupa'da görüyorduk bunları. Bakıp 'Bizde de olur mu?' diye düşünüyorduk. Allah’a şükür gemimiz var, hızlı trenimiz var, uçağımız var, SİHA'mız var. Yapıyoruz, artık yapacağız. Dünyaya dur diyeceğiz."

Oğlunu gemiye getiren Sonnur Karal, TCG Anadolu ile gurur duyduklarını ve çok duygulandıklarını dile getirdi.

9 yaşındaki oğlu Çınar Karal da "Gemi içinde gemi vardı, arazi araçları vardı. Buraya gelmeyi çok istedim. Haberi duyduğumda çok sevinmiştim. Şimdi geldim, fotoğraflarından daha güzelmiş." dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ziyaretçilerden Kadir Türkmetin, çifte bayram yaşadığını dile getirerek, "Çok heyecanlıyım. Bu gemiyi görmek herkese nasip olmaz. İHA'larımız SİHA'larımız, Kızılelma'larımız, tanklarımız, tüfeklerimiz her şeyimiz bunun içinde var. Bunu görmeyen göz kör." ifadelerini kullandı.

Ailesini gemiyi ziyarete getiren Nihat Durmuş, yaklaşık 3 saat sıra beklediğini söyledi.

Milli gemiyi muhakkak görmek istediğini vurgulayan Durmuş, "Çok eskiden yapmışız bir şeyler ama hep engellenmiş. Hatta adını bile duyurtmamışlar. Şimdi gördüğümüz zaman gurur duyuyoruz. 'Bayramda millet bayram ziyaretine gider, bu sayede biz de gemiye gideriz' dedik ama herkes bizim gibi düşünmüş, geldiğimizde kuyrukla karşılaştık." dedi.

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"Dünyanın sayılı sistemlerinden bir tanesi"

Gemiyi görmek için kızlarıyla sıra bekleyen Murat Turgut da "'Bayramın ilk günü görelim, bir daha da bu fırsat elimize geçmez' dedik. Dünyanın sayılı sistemlerinden bir tanesi. Ülkemiz için hayırlısı olsun." şeklinde konuştu.

Eşi Nermin Turgut ise TCG Anadolu'nun Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Gemi, bugün saat 18.00’e kadar ziyaret edilebilecek.

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