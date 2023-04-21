TCG Anadolu, 23 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçecek

İstanbul Sarayburnu Limanı’na yanaşan TCG Anadolu, bayramın ilk gününde de ziyaretçi akınına uğradı.
7'den 70'e her yaştan vatandaş, Türkiye’nin en büyük askeri gemisini görebilmek için erken saatlerde uzun kuyruk oluşturdu.
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu'nun, 23 Nisan'da saat 12.00'de İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak, 21 pare top atışı ve çimariva ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayacağını, ardından İstanbul Boğazı'nda vatandaşları selamlayarak seyrine devam edeceğini duyurdu.
Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisine uçaklar ve helikopterler de eşlik edecek.
Bakanlık, tüm halkı Avrupa ve Asya sahillerinden bu gururu paylaşmaya davet etti.
TCG ANADOLU, 23 Nisan 2023 saat 12.00'de İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak 21 pare top atışı ve çimariva ile Sayın Cumhurbaşkanımızı selamlayacak, ardından İstanbul Boğazı'nda vatandaşlarımızı selamlayarak seyrine devam edecektir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 21, 2023
TCG ANADOLU'ya uçaklarımız ve helikopterlerimiz… pic.twitter.com/WkVOOSXZun