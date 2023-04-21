TCG Anadolu, 23 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçecek

İstanbul Sarayburnu Limanı’na yanaşan TCG Anadolu, bayramın ilk gününde de ziyaretçi akınına uğradı.

7'den 70'e her yaştan vatandaş, Türkiye’nin en büyük askeri gemisini görebilmek için erken saatlerde uzun kuyruk oluşturdu.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu'nun, 23 Nisan'da saat 12.00'de İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak, 21 pare top atışı ve çimariva ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayacağını, ardından İstanbul Boğazı'nda vatandaşları selamlayarak seyrine devam edeceğini duyurdu.

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisine uçaklar ve helikopterler de eşlik edecek.

Bakanlık, tüm halkı Avrupa ve Asya sahillerinden bu gururu paylaşmaya davet etti.