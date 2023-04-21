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Gündem
TRT Haber 21.04.2023 14:28

TCG Anadolu, 23 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçecek

TCG Anadolu, 23 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve vatandaşları selamlayarak seyrine devam edecek.

TCG Anadolu, 23 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçecek
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]

İstanbul Sarayburnu Limanı’na yanaşan TCG Anadolu, bayramın ilk gününde de ziyaretçi akınına uğradı.

7'den 70'e her yaştan vatandaş, Türkiye’nin en büyük askeri gemisini görebilmek için erken saatlerde uzun kuyruk oluşturdu.

TCG Anadolu gemisinde bayram yoğunluğu
TCG Anadolu gemisinde bayram yoğunluğu

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu'nun, 23 Nisan'da saat 12.00'de İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak, 21 pare top atışı ve çimariva ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayacağını, ardından İstanbul Boğazı'nda vatandaşları selamlayarak seyrine devam edeceğini duyurdu.

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisine uçaklar ve helikopterler de eşlik edecek.

Bakanlık, tüm halkı Avrupa ve Asya sahillerinden bu gururu paylaşmaya davet etti.

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