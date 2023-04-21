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Gündem
TRT Haber 21.04.2023 14:23

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 2 bin 750 personel alımı yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından nitelikli 2750 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 2 bin 750 personel alımı yapılacak

Bayram müjdesini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından duyurdu. 

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatına; 360 Defterdarlık Uzman Yardımcısı, 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, 10 Hazine ve Mliye Müfettiş Yardımcısı, 40 Muhasebe Denetmen Yardımcısı, 20 Hazine Avukatı istihdam edilecek. 

Gelir İdaresi Başkanlığı'na ise 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve 2700 Gelir Uzman Yardımcısı alınacak.  

Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Nitelikli iş gücümüzü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadromuzu genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz. Tüm adaylarımıza sınava hazırlık sürecinde şimdiden başarılar dilerim."

 


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