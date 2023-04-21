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Gündem
AA 21.04.2023 09:33

İlk deprem konutları yarın teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki konutların teslimine ilişkin, "Yarın vatandaşlarımıza, depremzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi biten ilk konutlarımızı teslim edeceğiz. Onların mutluluklarına hep birlikte şahit olacağız, evlerine misafir olacağız" dedi.

İlk deprem konutları yarın teslim edilecek

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde bayram namazı kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Kurum, aziz milletin ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Allah'ın insanları, nice bayramlara hep birlikte sevdikleriyle eriştirmesi temennisinde bulunan Kurum, "Bu bayrama biraz içimiz buruk giriyoruz. Çünkü 11 ilde yaşadığımız deprem sebebiyle bayramı evinde geçiremeyecek, yakınlarıyla bayramlaşamayacak kardeşlerimiz var. Ben tüm depremzede ailelerimizin, annelerimizin, babalarımızın ellerinden öpüyorum. Bayramını tebrik ediyorum. Tüm Türkiye'mizin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Bayramların birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin günleri olduğunu dile getiren Kurum, "Depremin ilk anından itibaren birliği, beraberliği, kardeşliği 85 milyon vatandaşımızla birlikte tüm Türkiye'de, tüm dünyaya gösterdik. Kardeşlik nasıl olurmuş, kardeş, kardeşe nasıl yardım edermiş, deprem bölgesinde, her ilimizde bunu gösterdik. Allah tüm milletimizden razı olsun. Allah böyle kaza bela bir daha milletimize yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

"Milletimiz, devletimiz ilk andan itibaren tek yürek olduk"

Devletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, depremin ilk anından itibaren bölgede olduğunu belirten Kurum, afetzedeler bayramlarını evlerinde kutlayana kadar yine oralarda olacaklarını söyledi.

Bakan Kurum, "Elimizi, gönlümüzü, kalbimizi deprem bölgesinden ayırt etmeyeceğiz ve inşallah birliğimizi, beraberliğimizi de daim kılacak anlayışla, çalışmalarımızı yürüteceğiz" dedi.

Bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gaziosmanpaşa'da İstanbul'un ve Türkiye Yüzyılı'nın dönüşümüne ilişkin çok önemli müjdelerini paylaşacağını anlatan Kurum, devletin desteklerinin açıklanacağını ifade etti.

Bu müjdelerle Türkiye'yi, İstanbul'u depreme dirençli hale getireceklerini ve binaların yenileneceğine değinen Kurum, vatandaşlarla el ele gönül gönüle bu çalışmaları yapacaklarını vurguladı.

Hızlı günler yaşadıklarını ifade eden Kurum, 4-5 gün önce İstanbul Finans Merkezi'ni kente kazandırdıklarını, ardından Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nin anahtarlarını teslim ettiklerini, Pendik Dumlupınar Mahallesi'ndeki dönüşümün temellerini attıklarını ve dün Okmeydanı'nda yeni konutların anahtarlarını hak sahiplerine verdiklerini, otopark ve millet bahçesinin temellerini attıklarını hatırlattı.

"İstanbul'umuza odaklanacağız"

Bugün İstanbul'da dönüşüme ilişkin hem rezerv konutların temellerini atacaklarını hem de bitirilen konutların anahtarlarının tesliminin yapılacağını aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Yarın vatandaşlarımıza, depremzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi biten ilk konutlarımızı teslim edeceğiz. Onların mutluluklarına hep birlikte şahit olacağız, evlerine misafir olacağız. Bir nebze de olsa o acıları unutturabilmek adına, depremzede ailelerimizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta bitirdiğimiz ilk köy konutlarımızın anahtarlarını depremin üzerinden yaklaşık 80 gün sonra vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. 15. gün sözleşmelerimizi yaptık, inşaatlarımıza başladık. Hamdolsun devletimiz güçlü. Milletimiz, devletimiz ilk andan itibaren tek yürek olduk, tek yumruk olduk. İnşallah son ana kadar da aynı anlayışla çalışacağız. Önceliğimiz deprem bölgesi. Ardından İstanbul'umuza odaklanacağız ve İstanbul'umuzda da büyük dönüşümü, yüzyılın dönüşümünü inşallah el birliği içerisinde yürüteceğiz."

Kurum, konuşmasının ardından gazetecilere ve vatandaşlara çikolata ile simit ikramında bulundu.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem Murat Kurum
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