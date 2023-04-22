Parçalı Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.04.2023 10:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Gaziantep ve Kahramanmaraş'ı ziyaret ederek bölgede inşa edilen ilk afet konutlarının teslimini gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gidecek
[AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gidecek. 

Erdoğan, Nurdağı’nın Belpınar ve Mesthüyük köyleri ile Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesindeki Özbek Köyü’nde yapımı tamamlanan köy evlerinin anahtar teslim törenine katılacak. Törende yapacağı konuşmasında deprem bölgesindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindekilerle birlikte 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’a geçecek. Baykar tarafından kurulan konteyner kenti ziyaret edecek. Depremzedelerle bayramlaşacak. 

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep Deprem
Sıradaki Haber
Nurdağı'nda ilk kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramlaşma programına telefonla bağlandı
12:48
Myanmar'da kasırga nedeniyle 6 kişi öldü, 109 kişi yaralandı
12:47
Arjantin’de en az 40 kişi dang hummasından öldü
12:48
Bolu'da zincirleme kaza: TEM ulaşıma kapandı
12:48
Depremde can kaybı 50 bin 783
12:02
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Pazarcık'ta "Oba Kütüphanesi" depremzede çocukların hizmetinde
Pazarcık'ta "Oba Kütüphanesi" depremzede çocukların hizmetinde
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk jet motoru "Gökbey" ile havada
Türkiye'nin ilk jet motoru "Gökbey" ile havada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ