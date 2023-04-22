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Gündem
AA 22.04.2023 11:04

TCG Bayraktar depremzedelere "şifa" oldu

Depremlerin ardından yüzer hastaneye dönüştürülerek Hatay'ın Dörtyol ilçesine demirleyen Türk Silahlı Kuvvetlerinin çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da, 15 bin depremzedeye hizmet verildi.

TCG Bayraktar depremzedelere "şifa" oldu
[Fotograf: AA]

Depremlerin ardından Hatay'ın Dörtyol ilçesi MMK Metalurji Limanı'na gönderilen TCG Bayraktar gemisi, 9 Şubat'tan bu yana sahra hastanesi olarak hasta ve yaralılara hizmet vermeyi sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından gemide görevlendirilen acil tıp, genel cerrahi, ortopedi, anestezi, göğüs, kalp ve damar cerrahisi uzmanları ile yardımcı sağlık personelinden oluşan ekip, depremzedelere yardım elini uzatmaya devam ediyor.

TCG Bayraktar depremzedelere "şifa" oldu

Gemiye gelen hastalar görevli askerler tarafından karşılanıp gerekli kayıtlar yapıldıktan sonra doktorların bulunduğu yataklı bölüme yönlendiriliyor.

TCG Bayraktar gemisi, göreve başladığı günden bu yana 15 bin hastaya hizmet verdi.

TCG Bayraktar depremzedelere "şifa" oldu

"Yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz"

Gemi Komutanı Deniz Albay Lütfü Sezgin, Bayraktar sınıfı tank çıkarma gemilerinin herhangi bir doğal afet durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen ilave doktor ve sağlık personeliyle ikinci basamak muayene merkezine dönüştürülebildiğini söyledi.

TCG Bayraktar depremzedelere "şifa" oldu

Gemide ameliyathane, röntgen ve ultrason odası ile 10 kişilik yoğun bakım ünitesi bulunduğunu aktaran Sezgin, "İlave olarak tank güverteye erişkin ve çocuk acil muayene gözlem ve tedavi alanları, ultrason, enjeksiyon ve gebe izleme, bebek emzirme alanı bulunan 120 yataklı sahra hastanesi Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak oluşturuldu. TCG Bayraktar halihazırda, 20 doktor ve 38 sağlık personeliyle halkımıza sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir." dedi.

TCG Bayraktar depremzedelere "şifa" oldu

Bugüne kadar TCG Sancaktar ile gemilerde yaklaşık 19 bin hastanın tedavi edildiğini ve 35 ameliyat gerçekleştirildiğini anlatan Sezgin, şöyle konuştu:

"TCG Bayraktar'da gerçekleşen 2 doğum bu zorlu günlerde bizlere ve halkımıza büyük bir moral kaynağı oldu. Bayramda ailelerimizden ve sevdiklerimizden uzakta olsak da depremzede vatandaşlarımıza destek verebildiğimizi hissetmek ve onların yanında olabilmek şevkle çalışmamıza vesile olmaktadır. Yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz. Tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız."

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